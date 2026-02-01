Galatasaray - Kayserispor: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u ağırlayacak.
- Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-0 yenilen Galatasaray, Kayserispor karşısında moral bulmak istiyor.
- Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz cezalı, Sane ise sakat.
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında bugün sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-0 mağlup olan Süper Lig lideri, sıkıntılı günler yaşayan rakibini yenerek moral bulmak ve takipçileri ile arasındaki farkı açmak amacında. Ligde son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Aslan’ın bir diğer hedefi seriyi 9 maça çıkarmak.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray’ın 4-0’lık üstünlüğüyle sona ermişti.
BARIŞ VE SANE YOK
Sarı kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası Sane de sakatlığı nedeniyle Kayserispor’a karşı forma giyemeyecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Asprilla, Lang, Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.