Galatasaray - Kayserispor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında bugün sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-0 mağlup olan Süper Lig lideri, sıkıntılı günler yaşayan rakibini yenerek moral bulmak ve takipçileri ile arasındaki farkı açmak amacında. Ligde son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Aslan’ın bir diğer hedefi seriyi 9 maça çıkarmak.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray’ın 4-0’lık üstünlüğüyle sona ermişti.

BARIŞ VE SANE YOK

Sarı kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası Sane de sakatlığı nedeniyle Kayserispor’a karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Asprilla, Lang, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.