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    Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu?

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında son zamanlarda inişe geçe Konyaspor'la karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 14:24
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    Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu?

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu nefes kesen karşılaşmalarla devam ederken, 28. hafta dün itibariyle başladı.

    Yavaş yavaş sezonun sonu yaklaşırken küme düşme hattına kadar Galatasaray, son aldığı galibiyetlerle derin bir nefes aldı.

    Fatih Terim zamanında başlayan ve Terim gittikten sonra devam eden düşme serisine nokta koyan Galatasaray, Konya deplasmanına gidiyor.

    Trabzonspor'un en yakın rakibi olan ancak son zamanlarda yenilgiler alan Konyaspor, bu maçı evinde kazanmak istiyor.

    Maçtan önbce detayları merak eden takım taraftarları ise muhtemel 11'lerin belli olup olmadığını araştırıyor.

    Peki, Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

    GALATASARAY -  KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek.

    Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'leri merak edildi.

    Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11 leri belli oldu mu? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Soner, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

    Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Mohamed (Gomis)


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