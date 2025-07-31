Galatasaray, Lazio karşısında! Maçın heyecanı tv100'de

2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan ve bu başarısını sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray, 5. hazırlık maçına çıkıyor.

Ümraniyespor, Admira, Cagliari, ve Strasbourg'u mağlup ederek yeni sezon öncesinde moral depolayan sarı-kırmızılı takımın sıradaki rakibi İtalyan devi Lazio olacak.

MAÇ TV100 EKRANLARINDA

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Lazio ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Bu müsabaka tv100 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadele öncesi ve sonrası saha kenarından canlı bağlantılar ve sürpriz röportajlar tv100'de olacak.

Murat Kosova ve Haluk Yürekli, sürpriz konuklarıyla birlikte yeni sezon için beklentileri değerlendirecek.

Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin ayrıntılarını konuşacak, yeni kadroyu masaya yatıracak.

Saha kenarından gerçekleşecek Maç Özel yayınlarında Kosova ve Yürekli, kulübün önemli isimleriyle Galatasaray’ın bu sezonki hedeflerine ve planlarına dair keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

tv100 haber spikeri Harika Ertunç, futbolcularla canlı yayında özel röportajlar yapacak ve onların heyecanını taraftara yansıtacak.

YAYIN AKIŞI

Renkli röportajların, keyifli sohbetlerin, önemli istatistiklerin yer alacağı Maç Özel yayınları Cumartesi, canlı yayınla tv100’de!

Maç Önü Özel Yayın - Cumartesi 20.00

GS-Lazio Maçı - Cumartesi 21.00

Maç Sonu Özel Yayın - Cumartesi 22.45