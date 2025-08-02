Galatasaray, Lazio'yu konuk ediyor! Maçın heyecanı TV100'de Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Bu maç, TV100 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Futbol tutkunları için büyük gün geldi! Şampiyon Galatasaray, İtalya'nın devi Lazio ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele, bugün saat 21.00 itibarıyla TV100 ekranlarında canlı yayınlanacak. TV100 İLE MAÇ KEYFİ Maç Öncesi Özel Yayın: Murat Kosava ve Haluk Yürekli, maç öncesi saha kenarından gerçekleştireceği özel röportajlarla, sürpriz konuklarla, izleyicilere futbol dolu bir program sunacak. Harika Ertunç futbolculara mikrofon uzatacak. Galatasaray-Lazio Maçı: Murat Kosova’nın anlatımıyla maç keyfi tv100’de yaşanacak. Maç sırasında stadyumda yaşanacak coşkuyu evlerinize taşıyacak olan TV100, Galatasaray taraftarlarının yaratacağı atmosferi de ekranlara getirecek. Maç Sonrası Özel Yayın: Murat Kosava ve Haluk Yürekli, özel konuklarıyla ve usta yorumcularla maçın analizini yapacak, futbolcuların performansını değerlendirecek. Maç Önü Özel Yayın - Cumartesi 20.00 Galatasaray-Lazio Maçı – Cumartesi 21.00 Maç Sonu Özel Yayın Cumartesi 22.45 Eshspor Haberleri Fatih Tekke'den taraftara mesaj

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