Galatasaray ligde iç sahadaki yenilmezliğini 27 maça yükseltti

- Galatasaray, Süper Lig’de iç sahada üst üste 27 maç yenilmedi.
- Bu süre zarfında 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
- Son olarak Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek evinde galibiyet serisini sürdürdü.
Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü.
LİGDE SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YA KARŞI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Süper Lig’de en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonraki 27 karşılaşmada kaybetmedi.
Galatasaray geri kalan müsabakaların 22’sini kazanırken, 5 defa da berabere kaldı.