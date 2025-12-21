Abone ol: Google News

Galatasaray ligde iç sahadaki yenilmezliğini 27 maça yükseltti

Galatasaray, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son 27 karşılaşmada 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 22:26
Galatasaray ligde iç sahadaki yenilmezliğini 27 maça yükseltti
  • Galatasaray, Süper Lig’de iç sahada üst üste 27 maç yenilmedi.
  • Bu süre zarfında 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
  • Son olarak Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek evinde galibiyet serisini sürdürdü.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

LİGDE SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YA KARŞI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Süper Lig’de en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonraki 27 karşılaşmada kaybetmedi.

Galatasaray geri kalan müsabakaların 22’sini kazanırken, 5 defa da berabere kaldı.

Eshspor Haberleri