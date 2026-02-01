Galatasaray, ligde sahasında 29 maçtır yenilmiyor

- Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 29 maçta yenilgi yüzü görmedi.
- Bu süreçte 23 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
- En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olmuşlardı.
Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti.
LİGDE SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi.
Galatasaray, bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı.