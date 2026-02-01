Abone ol: Google News

Galatasaray, ligde sahasında 29 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı son 29 karşılaşmada 23 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

  • Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 29 maçta yenilgi yüzü görmedi.
  • Bu süreçte 23 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
  • En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olmuşlardı.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti.

LİGDE SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi.

Galatasaray, bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı.

