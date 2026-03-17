Galatasaray, Liverpool maçının kamp kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Liverpool maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

İlk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Davinson Sanchez rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

İŞTE GALATASARAY LIVERPOOL KADROSU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.