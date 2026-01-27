Galatasaray, Manchester City maçının hazırlıklarını tamamladı

- Galatasaray, Manchester City ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı.
- Okan Buruk yönetimindeki antrenman, basına açık olarak başladı ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
- Yunus Akgün gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı, Mario Lemina ise vize işlemleri sonrası antrenmana dahil oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın İngiltere'nin Manchester City ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı bildirildi.
YUNUS AKGÜN KATILMADI
Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün, idmanda yer almadı. Vize işlemleri sebebiyle konsolosluğa giden Mario Lemina'nın ise çalışmalara sonradan dahil olacağı kaydedildi.
GALATASARAY, CITY DEPLASMANINDA
Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda Manchester City ile karşılaşacak.