Galatasaray, Mathias Ross'la vedalaştı

Geçtiğimiz sezon Çekya takımlarından Sparta Prag'ta kiralık olarak oynayan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, Galatasaray'a dönmüştü.

Ross'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna Prag, opsiyonu kullanmadıklarını duyurmuştu.

YOLLAR AYRILDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Galatasaray'dan da bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Ross ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!

PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO

600 bin euro piyasa değeri bulunan genç stoper, Galatasaray formasıyla sadece 2 maça çıktı.

Ross, bu karşılaşmalarda 1 kez ağları sarsmayı başardı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

24 yaşındaki futbolcu, Çekya Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 4 ve Çekya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada oynadı ve 1 gol sevinci yaşadı.