Galatasaray, Noa Lang'ı resmen duyurdu

Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'den kanat oyuncusu Noa Lang'ın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU ZORUNLU DEĞİL

Kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre Galatasaray, kiralama bedeli olarak Napoli’ye 2 milyon euro ödeyecek. Noa Lang’a ise 2025-2026 sezonu için 1,75 milyon euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmadığı ve Galatasaray’ın yazılı talebine bağlı olduğu ifade edildi.

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, Noa Lang ve Napoli ile geçici transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, opsiyonlu kiralama modelinin tercih edildiği vurgulandı. Transferin mali detayları da kamuoyu ile paylaşıldı.