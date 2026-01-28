Galatasaray, Pape Gueye ile prensipte anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, sıradaki takviyeyi orta sahaya yapmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda en büyük adaylardan biri de Villarreal forması giyen Pape Gueye.

Pape Gueye için Villarreal ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İspanyol kulübüyle pazarlıklarda önemli mesafe kat etti.

VILLARREAL'E PAZARLIKLA SÜRÜYOR

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre taraflar, transferin mali detayları üzerinde yoğunlaştı.

Habere göre 40 milyon eurodan başlayan pazarlıklarda Villarreal, 35 milyon euronun altına düşmüyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Pape Gueye cephesiyle yaptığı görüşmelerde el sıkıştığı öğrenildi.

GUEYE'YLE ANLAŞMA TAMAM

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray’dan gelen projeye sıcak baktığı ve 2030 yılına kadar uzanan sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan Pape Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla toplam 22 resmi maçta görev aldı.

1552 dakika sahada kalan deneyimli ön libero, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İSTİKRARLI OYUNUYLA GÖZE ÇARPIYOR

İstikrarlı performansı, Galatasaray’ın transferde ısrarcı olmasının en önemli nedenlerinden biri oldu.

Galatasaray cephesi, Villarreal ile son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanması halinde Pape Gueye’nin kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi ve transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.