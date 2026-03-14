Galatasaray - RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Söz konusu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy yapacak. Reşat Onur Coşkunses de maçın 4. hakemi olacak.

VAR'DA TAŞKINSOY GÖREV ALACAK

Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesinde VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Taşkınsoy'a, AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.