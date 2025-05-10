Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta

Haber Merkezi

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu.

Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Galatasaray, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir (E)

FENERBAHÇE

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)

PUAN DURUMU