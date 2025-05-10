Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta

Haber Merkezi
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu.
Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.
GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR
Galatasaray, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
GALATASARAY
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir (E)
FENERBAHÇE
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)
PUAN DURUMU
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