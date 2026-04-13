Orkun Kökçü, performansıyla Beşiktaş'ı sırtladı: İstatistiklerde tavan yaptı!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü, müthiş performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

Kökçü'nün son haftalardaki performansı rakamlara da yansıdı.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasındaki tüm istatistiklerde zirvede yer aldı.

EN SKORER ORTA SAHA

7 golle en skorer orta saha oyuncusu olan Orkun, 5.72'lik gol beklentisiyle de bu alanda zirveyi kimseye bırakmadı.

6.98 asist beklentisiyle 9 asiste imza atan Orkun, 304 dakikada bir de ağları havalandırarak bu alanda ilk sırada yer aldı.

GOL VE ASİST BEKLENTİSİNDE DE ZİRVEDE

Maç başına 3.0 şut çekip 1.1 isabet bulan Orkun, bu alanlarda da zirvede.

25 yaşındaki futbolcu, yarattığı 14 büyük şans ile de bu kategorinin lideri oldu.

Diğer yandan siyah-beyazlılar, Orkun’un skora etki ettiği hiçbir maçta yenilmedi.

ORKUN VARSA BEŞİKTAŞ KOLAY KOLAY YENİLMİYOR

Kartal, bu süreçte 10 galibiyet elde ederken 3 de beraberlik yaşadı.

Ligin ikinci devresinde forma giydiği 11 maçın 9’unda gol ya da asist katkısı veren yıldız futbolcunun performansı, hem Beşiktaş hem de A Milli Takım için umut vadediyor.