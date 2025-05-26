Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı

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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.

Üstü açık bir otobüsle etkinlik alanına gelen sarı-kırmızılı futbolcular burada yüzbinlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Konserlerin ardından futbolcular ve teknik ekip tek tek sahneye gelirken günün sonunda kupa seremonisine başlandı.

ŞAMPİYON KUPASINA KAVUŞTU

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve diğer yöneticilerden madalyalarını alan sarı-kırmızılı futbolcular kupanın bulunduğu alana yöneldi.

Şampiyonluk kupası tezahüratlar eşliğinde kaptan Fernando Muslera’nın ellerinde yükseldi.

Böylece Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu ve beşinci yıldızı resmiyet kazandı.