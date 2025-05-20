Galatasaray, şampiyonluk sayısında devlerle yarışıyor

AA & Ensonhaber

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonu Süper Lig'i domine eden Galatasaray, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

GALATASARAY, 12 ŞAMPİYONLUK ALDI

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

BAYERN ZİRVEDE

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

AVRUPA'NIN İLK 10 LİGİNDE 2000'Lİ YILLARDA EN FAZLA LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYAN 10 TAKIM

Bayern Münih - Almanya - 19

Galatasaray - Türkiye - 12

Porto - Portekiz - 12

Barcelona - İspanya - 12

PSV Eindhoven - Hollanda - 12

PSG - Fransa - 11

Juventus - İtalya - 11

Anderlecht - Belçika - 10

Real Madrid - İspanya - 9

Ajax - Hollanda - 9