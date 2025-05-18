Galatasaray şampiyonlukla birlikte kasasını doldurdu

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Galatasaray, Süper Lig’de üst üste 3. kez mutlu sona ulaştı…

Sarı kırmızılıların bu başarısı kulübe maddi getiri olarak büyük kaynak sağlayacak.

Buna göre Galatasaray; Süper Lig’e katılım bedeli, performans payı, geçmiş şampiyonluklar, ilk 6 sıra, galibiyet-beraberlik primleri ve yayın geliri kalemleri toplandığında TFF’den 300 milyon lirayı aşacak bir ödül alacak. Bu prim geçen yıl 266 milyon liraydı.

LİG ŞAMPİYONLUĞUNDAN 300 MİLYON LİRAYI AŞAN GELİR

Cimbom, önümüzdeki sezon 32 takımlı UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacağı için sadece ayakbastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro alacak.

Bu rakam dünkü kurla 800 milyon Türk Lirası’nı aşıyor.

Naklen yayın havuzu ve puan gelirleriyle rakam katlanacak.

KOMBİLER, ÜRÜN SATIŞI, SPONSPORLUKLAR VE DEVLER LİGİ

Yeni sezon kombinelerinden elde edilen gelir 2 milyar lirayı geçti. 5 yıldızlı yeni formalar ve 25’inci şampiyonluk ürünleri ile GS Store’ların da rekor kırması bekleniyor.

Halen 80 milyon Euro seviyesinde olan reklam ve sponsorluk gelirlerinin de katlanması bekleniyor.

Bu yolda ilk adım yeni forma göğüs sponsoru oldu: Next Level. Gelir 10 milyon Euro.

İşte tüm bu kalemler toplandığında gelir 5 milyar lirayı aşabilir.