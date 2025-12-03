Abone ol: Google News

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 10:46
  • Galatasaray, Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı.
  • Antrenman, 8'e 2 pas çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.
  • Bugün saat 11.00'de yeni bir antrenman yapılacak.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

BUGÜN DEVAM EDECEK

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Eshspor Haberleri