Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı.
- Antrenman, 8'e 2 pas çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.
- Bugün saat 11.00'de yeni bir antrenman yapılacak.
Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
BUGÜN DEVAM EDECEK
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.