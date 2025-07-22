Galatasaray, sermaye artırımı yaptı

Galatasaray Kulübü, nakit sermaye artırımına gidildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, yüzde 150 artışla sermaye artırımına gitti.

Çıkarılmış sermaye ise kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 8.5 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükseltildi.

"ALIM TAAHHÜDÜ VERİLMİŞTİR"

Sarı-kırmızılı ekipten KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir.

TRANSFERDE GAZA BASILACAK

Bu gelişme sonrası Galatasaray, 35 milyon dolar ödeyerek Bankalar Birliği'nden resmen çıkacak.

Öte yandan Galatasaray, Victor Osimhen sonrası başta kaleci olmak üzere diğer bölgeler için transfer çalışmalarına hız verecek.