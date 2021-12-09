Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de istediği başarıyı sağlayamayan Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemedi.

Süper Lig'e oranla UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, lider Trabzsonspor'u yakalamanın planlarını yapıyor.

Süper Lig'in yeni haftasına hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Sivasspor ile karşılaşacak.

Maçı kaçırmak istemeyenler futbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor - Galatasaray maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Bülent Birincioğlu görev alacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.