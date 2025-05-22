Galatasaray taraftarI, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyatıp, Osimhen ve 5. yıldızı ekledi

İHA

Kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Mehdi Keskinkılınç, çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini iki yıl önce evine yansıttı.

Keskinkılınç, sarı-kırmızı renklere boyadığı evinin dış cephesine de Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin ismini yazdırmıştı.

ICARDI, EVİ PAYLAŞMIŞTI

Fanatik taraftar, hayalini gerçekleştirdiği evinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayınca, Icardi de evin fotoğrafını 13.9 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, 'Minik aslanlar büyüyor' notu ile paylaşmıştı.

EKLEMELER YAPTI

Son iki senede Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Icardi'yi evine işleyen Keskinkılıç, bu senede büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in adını ve 5. yıldızı, Icardi'nin adının yanına ekledi.

"20 BİN TANE EVİM OLSA YİNE SARI-KIRMIZI RENKLERE BOYARIM"

Keskinkılıç, İHA muhabirine; dış cephe, montalama ve alçı işleriyle uğraştığını, imkanlarının el verip iki sene önce evi yaptığını söyledi.

Bir gün evi olursa Galatasaray renklerine boyayacağı dileğinde bulunduğunu belirten Keskinkılıç, şunları dedi:

Allah'a şükürler olsun ki evim oldu. Galatasaray renklerine boyadım. 20 bin tane evim olsa yine sarı-kırmızı renklere boyarım. Icardi'yi çok seviyorum. Evi yaparsam Galatasaray arması ve Icardi ismini yazacaktım, onu yazdım.

"DAHA ÇOK PLANLARIMIZ VAR, YETER Kİ GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN"

Keskinkılıç, Galatasaray'da yıldızların durmadığını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Bir baktım Osimhen'i de getirdiler. Düşündüm, Icardi bizi geçen seneler şampiyon yaptı. Neden Osimhen'de olmasın. Osimhen'in ismini de yazdım. Yanına da iki tane aslan koydum. Bir tane Icardi için, bir tane de Osimhen için koydum. 5. yıldızı da taktım. Daha çok planlarımız var, yeter ki Galatasaray şampiyon olsun.

"KİMSENİN KİMSEYE HAKARET ETMEYE HAKKI YOK"

"Artık demiyoruz bizi stada götürsün. Artık diyoruz ki, sadece bu çocuklara güzel bir halı saha olsun" diyen sarı-kırmızılı taraftar, şunları dedi:

İsmi de Galatasaray olsun. Galatasaraylı aileme ve Galatasaray renklerine gönül veren değerli kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Sosyal medya üzerinden de bana ve aileme hakaret eden kişilere buradan sesleniyorum. Eğer siz kendi ailenizi düşünseydiniz kimsenin ailesine hakaret etmezdiniz. Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok.

"SENEYE BİZİMLE BERABER OL"

Osimhen'e kalması için çağrıda bulunan Keskinkılıç, konuşmasını şöyle tamamladı: