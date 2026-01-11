Galatasaray taraftarından transfer tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı.

Sarı-kırmızılılar, 28’inci kez final oynadığı organizasyonda 11’inci kez sahadan mutsuz ayrıldı.

TRANSFER ELEŞTİRİSİ

Galatasaray'da Süper Kupa finalinin ardından transfer eleştirileri yükseldi.

Galatasaray'da mağlubiyet ile birlikte beklentilerin altında kalan futbol da sarı-kırmızılı camianın ve taraftarların tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca bu maçın ardından transfer eleştirileri de yükseldi.

TEK İSİM GETİRİLDİ

Galatasaray, şu ana kadar Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin 3 yeni transfer (Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi) yapması ve bu isimlerden Musaba ve Guendouzi'nin Süper Kupa maçlarındaki performansı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisinin yükselmesine neden oldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Galatasaraylı taraftarlar, özellikle orta sahada sorun yaşayan Fenerbahçe'nin Guendouzi transferini finale yetiştirmesi ve Fransız futbolcunun derbide ilk golü atmasının ardından kendi yönetimlerinin hızlı aksiyon almaması nedeniyle sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.