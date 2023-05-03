Galatasaray, taraftarlara açık idman yaptı Süper Lig'de Başakşehir'le karşılaşacak olan Galatasaray maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu idmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

AA

Süper Lig lideri Galatasaray, 33. haftada sahasında Başakşehir ile 8 Mayıs Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, basına ve taraftarlara açık gerçekleştirildi.

İdman için tesislere yaklaşık 2 bin taraftar girerken, tribünün yanı sıra saha kenarları da tamamen doldu. Çok sayıda taraftar dışarıda kalırken, bazıları tesis etrafındaki ağaçlardan çalışmayı izledi.

Tezahüratlarla futbolcuları destekleyen taraftarlar, ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisini kaybeden futbolcularına moral verdi.

Dursun Özbek ve Erden Timur'a sevgi gösterisi

İdmanı kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Yöneticiler ile teknik ekip ve futbolcular, idmandan önce samimi bir görüntü sergiledi. Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, futbolculara tek tek sarılarak desteklerini gösterdi. Yönetim ve takım, ardından taraftarların önünde fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek ile Erden Timur'a sevgi gösterisinde bulundu.

Antrenmandan önce Özbek'i tribüne çağıran taraftarlar, "Büyük başkan" tezahüratları yaptı. Taraftarlar, ardından Timur'u çağırdı. Bir süre tribünler uzaktan selamlayan Erden Timur, ısrarlara dayanamayarak taraftarların önüne gitti.

Taraftarlar ayrıca Beşiktaş derbisinde hata yapan Sergio Oiveira'yı tribüne çağırarak moral verdi.

Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Sarı-kırmızılı futbolcular, Başakşehir maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın devam eden bölümünde değişimli olarak bir grup futbolcu minyatür kale maç yaparken, diğer grup ise hücum ve savunma çalışması üzerinde durdu.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Çalışmada amcası vefat ettiği için izin verilen Sam Adekugbe de yer aldı. Kanadalı futbolcunun defin işlemlerinin birkaç gün sonra yapılacak olmasından dolayı ülkesine gitmediği bildirildi.

Futbolculara baklava dağıtıldı

Galatasaray taraftarı, antrenman sonrasında futbolculara baklava ikram etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman boyunca tezahüratlarla takımlarını destekleyen taraftarlar, çalışmanın tamamlanmasıyla meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Çalışmadan sonra taraftarlar, saha içinde futbolculara baklava ikram etti. Bazı taraftarlar da güvenlik görevlilerini atlatarak futbolcularla fotoğraf çekilmek için uğraş verdi.