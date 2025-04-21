Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı

DHA

Galatasaray, orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Uruguaylı yıldızın 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2028'e kadar geçerli hale getirdiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi.

123 MAÇTA 4 GOL 8 ASİST

2022/23 sezonunda Aslan’ın kadrosuna katılan Torreira, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken, Galatasaray formasıyla bugüne dek 123 karşılaşmada görev aldı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, bu süreçte 4 kez ağları sarsarken, 8 de gol pası verdi.