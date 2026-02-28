Galatasaray tribünlerinde şampiyonluk pankartları açıldı

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, seremoni sırasında üç tribünde şampiyonlukla ilgili pankartlar açtı.

ŞAMPİYONLUK PANKARTLARI

Pankartlarda "Galatasaray tek, siz hepiniz", "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin", "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız", "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" ve "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazıları yer aldı.

OSIMHEN İÇİN ÖZEL PANKART

Galatasaray taraftarları ayrıca Kuzey tribününde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel pankart hazırladı.

Taraftarların yaptığı pankartta İngilizce olarak "We are family and family is everything" yazısı yer aldı.

Osimhen daha sonra pankartın olduğu tribüne gitti ve fotoğraf çekildi.