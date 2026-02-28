Lucas Torreira, kaptan olarak sahaya çıktı

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Alanyaspor ile mücadele etti ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda, müsabakada 11’de görev alan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sahada kaptan olarak yer aldı.

Torreira, Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı’nın yedek başladığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini taktı.

OSIMHEN'DEN İLKAY'A JEST

30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada oyundan çıkarken, onun yerine oyuna giren İlkay Gündoğan pazubendini Victor Osimhen’e götürdü.

Osimhen ise pazubendi İlkay’ın koluna taktı. 86. dakikada ise Mauro Icardi’nin oyuna dahil olmasıyla kaptanlık Arjantinli futbolcuya geçti.