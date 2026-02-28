Victor Osimhen, gol sayısını 17'ye çıkardı

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların üçüncü golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 83. dakikasında Alanyaspor kalecisi Paulo Victor’un hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası içinde Victor’u geçip, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-1 oldu.

BU SEZON 17. GOLÜNÜ ATTI

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 10. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 7 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 17’ye çıkardı.

Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.