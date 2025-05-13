Galatasaray, Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı
AA & Ensonhaber

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

GAZİANTEP'TE OYNANACAK

Gaziantep Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası final mücadelesi, yarın saat 20.45'te başlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor