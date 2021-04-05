Galatasaray, Vahdettin Engin'i istifaya çağırdı

Sarı-kırmızılılar, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i 1959 öncesi şampiyonluk konusunda Fenerbahçe'den yana tavır alması nedeniyle istifaya çağırdı.

Galatasaray Spor Kulübü, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin için resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı ve Engin'i istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Maalesef, zaman bizi yine haklı çıkardı!..

Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'in, dün akşam bir televizyon programında '1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yönetimimiz, VAHDETTİN Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde "... Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.





"İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig'i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

NE DEMİŞTİ?

Dün canlı yayında Haber Global'e konuşan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin, "Bir tarihçi olarak benim kanaatim; tarihin devamlılığı açısından sadece 1959 sonrasını kabul etmek doğru değildir. Bunlar ciddi organizasyonlardır. Bunları yok saymamak gerekir. Milli Küme'yi tartışmak bile bana saçma geliyor. Bu deplasmanlı normal bir ligdir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Galatasaray camiasında ise büyük tepkiyle karşılanmıştı.