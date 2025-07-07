Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda fırtına gibi esen Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili bilmece sürerken, Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde oyuncuyla anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyle 3+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

LİGİN EN YÜKSEK MAAŞLI OYUNCUSU OLACAK

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, Osimhen Galatasaray’da ligin en yüksek maaş alan oyuncusu olacak.

NAPOLİ BAŞKANI, 75 MİLYON EURODA ISRARCI

Transferin resmiyet kazanması için Galatasaray’ın Napoli ile de mutabakata varması gerekiyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Osimhen için belirlediği 75 milyon euro bonservis talebinden taviz vermediğini yazdı. Görüşmelerin bu noktada sürdüğü ifade ediliyor.