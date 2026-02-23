Galatasaray, Victor Osimhen'in yokluğunda puan kayıpları yaşıyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yarışında Konyaspor karşısında yara aldı.

Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle döndü.

Alınan yenilgi sonrası ise ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.

Buna göre Galatasaray'da bu sezon Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğu adeta kabusa döndü.

Toplam 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in forma giymediği karşılaşmaların yarısında Galatasaray, rakiplerini yenemedi.

YOKLUĞU KABUSA DÖNDÜ: OSIMHEN'SİZ YÜZDE 50 KAYIP VAR

Osimhen, Juventus maçının yıldızları arasında yer almıştı. Ağrıları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen Nijeryalı oyuncunun yokluğu sarı-kırmızılılara pahalıya patladı.

Bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunduğu için toplamda 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in oynamadığı maçlarda üst üste kayıplar yaşandı.

Süper Lig'de toplamda 6 karşılaşma kaçıran Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray; Eyüp, Konya, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'yı yenerken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip son olarak ise Konyaspor deplasmanında yenildi.

AVRUPA VE SÜPER KUPA YENİLGİLERİ

Avrupa'da ise Frankfurt ve U.S Gilloise maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da Trabzonspor'u yendi ancak finalde Fenerbahçe'ye yenildi.

Toplamda Osimhen'siz çıkılan 10 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alındı.

Eyüpspor-G.Saray 0-2

E.Frankfurt-G.Saray 5-1

G.Saray-Konyaspor 3-1

G.Saray-G.Birliği 3-2

G.Saray-U.S Gilloise 0-1

G.Saray-Kasımpaşa 3-0

Trabzon-G.Saray (T) 1-4

G.Saray-F.Bahçe (T) 0-2

G.Saray-G.Antep FK 1-1

Konyaspor-G.Saray 2-0