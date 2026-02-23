Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında nefesler tutuldu.

Zirvenin iki güçlü adayı Fenerbahçe ve Galatasaray, sezonun son bölümüne gelinirken kritik viraja girdi.

Hem deplasman hem de derbi sınavlarının öne çıktığı fikstür, yarışın kaderini belirleyecek.

Biz de zirvedeki son durumu ve ilerleyen haftalardaki fikstürü sizler için ele aldık.

GALATASARAY KAYBETTİ, FENERBAHÇE KAZANIRSA EŞİTLİYOR

Bilindiği üzere bu hafta sonu lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında kritik bir yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılılar, Konya ekibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.

55 puanda bulunan Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 52 puanlı Fenerbahçe...

Fenerbahçe bu akşam Kasımpaşa karşısında kazanırsa, iki takımın da puanları eşitlenecek.

TRABZONSPOR'UN İDDİASI SÜRÜYOR

Şampiyonluk yarışında olan bir diğer takım ise Trabzonspor...

48 puanda bulunan bordo-mavili ekip, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

2 takımın da puan kaybı yaşamaya devam etmesi durumunda Trabzonspor'un yeniden iddialı bir konumda olacağı ihtimali bir hayli yüksek.

ŞAMPİYONUN YOLU BEŞİKTAŞ'TAN GEÇİYOR

Trabzon ekibinin ardından ise 43 puanla Beşiktaş geliyor.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla toparlanan siyah-beyazlılar, şampiyonluk ihtimali düşük olsa bile oynayacağı maçlarla belki de şampiyon olacak takımı belirleyecek.

Beşiktaş'ın Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynayacağı maçları bulunuyor.