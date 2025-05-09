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Galatasaray yarın şampiyonluğunu ilan edebilir

Galatasaray yarın şampiyonluğunu ilan edebilir Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek. Sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak.