Galatasaray, Yüksekova SK'yı iki golle geçti

- Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4. hafta erteleme maçında Yüksekova SK'yı 2-0 mağlup etti.
- Melike Pekel ve Valentina Giacinti'nin golleriyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, ligde namağlup devam etti.
- Yüksekova SK ise bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı.
Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4’üncü hafta erteleme maçında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yüksekova SK'yı konuk etti.
Mücadelenin 4’üncü dakikasında Melike Pekel’in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
GALATASARAY, GALİP GELDİ
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, 57’nci dakikada Valentina Giacinti’nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray , sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
NAMAĞLUP ÜNVANINI KORUDU
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde namağlup ünvanını korudu ve puanını 24 yaptı.
Yüksekova SK ise 2’nci mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.