Galatasaray'a devre arasında gelmişti: Yaser Asprilla'nın yeni adresini duyurdular

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı isimlerden biri de Yaser Asprilla'ydı.

Kolombiyalı oyuncu Yaser Asprilla için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İSPANYOLLAR YAZDI

İspanyol basınından AS, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Girona'nın oyuncuya olan inancını yitirdiğini ve takımda tutmak istemediğini belirtti.

Habere göre, Girona'da beklentilerin altında kalan Asprilla, Galatasaray'da da ilk 11 oyuncusu olamayacak.

LEEDS UNITED İDDİASI

AS, Yaser Aprilla'nın, gelecek sezon İngiltere Premier League ekibi Leeds United'a transfer olabileceğini iddia etti.

Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Yaser Asprilla sadece 175 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi.