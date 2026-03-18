Galatasaray'da 7 isim ceza sınırında

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Liverpool'la karşılaşacak olan Galatasaray teknik direktör Okan Buruk ve 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk oluyor...
Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.
BURUK VE 6 İSİM CEZA SINIRINDA
Mücadele öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.