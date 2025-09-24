Abone ol: Google News

Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 18:39
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma ve hücum idmanlarıyla sona erdiği bildirildi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri