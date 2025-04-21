Galatasaray'da Alvaro Morata gelişmesi

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Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a İspanyol golcüsü Alvaro Morata'dan kötü haber geldi.

SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı.

İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.

Ayrıca yıldız oyuncunun Konyaspor maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

GALATASARAY FORMASIYLA 6 MAÇ KAÇIRMIŞTI

32 yaşındaki yıldız isim, Galatasaray formasıyla daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 6 maçta forma giyememişti.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

MORATA'YLA BİRLİKTE JELERT VE KAAN AYHAN DA YOK

Öte yandan Galatasaray'dan Morata ve diğer eksiklere ilişkin sağlık durumu bilgilendirmesi geldi.

Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: