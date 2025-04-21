Galatasaray'da Alvaro Morata gelişmesi

Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'a İspanyol golcüsü Alvaro Morata'dan kötü haber geldi.
SAKATLANDI
Sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı.
İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.
Ayrıca yıldız oyuncunun Konyaspor maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.
GALATASARAY FORMASIYLA 6 MAÇ KAÇIRMIŞTI
32 yaşındaki yıldız isim, Galatasaray formasıyla daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 6 maçta forma giyememişti.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
MORATA'YLA BİRLİKTE JELERT VE KAAN AYHAN DA YOK
Öte yandan Galatasaray'dan Morata ve diğer eksiklere ilişkin sağlık durumu bilgilendirmesi geldi.
Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir."
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