Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı! Günay, talihsizlik yaşadı

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
TAKTİK ÇALIŞILDI
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve iki gruba ayrılıp top kapma çalışmasıyla devam etti.
Daha sonra sonra futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde duruldu.
GÜNAY, TALİHSİZLİK YAŞADI
Antrenmanda kale direğine çarpan kaleci Günay Güvenç, tedavisinin ardından çalışmalarına devam etti.
EKSİKLER
Antrenmanda milli takımlara davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata yer almadı.
Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da çalışmaya katılmadı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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