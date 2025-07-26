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Galatasaray'da Carlos Cuesta'yla yollar ayrılabilir

Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Galatasaray’dan ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılıların da kadroda düşünmediği oyuncu için Atletico Nacional, Feyenoord ve Monterrey gibi takımların adı geçiyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
26.07.2025 10:51
Galatasaray'da Carlos Cuesta'yla yollar ayrılabilir

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'dan beklediği performansı alamadı.

Hal böyle olunca Cuesta için ayrılık yolu göründü...

8 MİLYON EUROYA GELDİ 

Sarı kırmızılıların Genk'ten 8 milyon euroya aldığı ve performansı hayal kırıklığı yaratan Cuesta’nın gönderilmesi planlanıyor.

TransferFeed’de yer alan habere göre, oyuncunun da eski kulübü Atletico Nacional’e dönmek istediği belirtildi.

3 KULÜP GÜNDEMDE

Ayrıca Feyenoord ve Monterrey de oyuncu ile ilgileniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam eden Cuesta’nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 7 milyon euro.

Cuesta, geçtiğimiz sezon Cimbom ile 9 maçta forma giydi.

Eshspor Haberleri