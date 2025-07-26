Galatasaray'da Carlos Cuesta'yla yollar ayrılabilir

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'dan beklediği performansı alamadı.
Hal böyle olunca Cuesta için ayrılık yolu göründü...
8 MİLYON EUROYA GELDİ
Sarı kırmızılıların Genk'ten 8 milyon euroya aldığı ve performansı hayal kırıklığı yaratan Cuesta’nın gönderilmesi planlanıyor.
TransferFeed’de yer alan habere göre, oyuncunun da eski kulübü Atletico Nacional’e dönmek istediği belirtildi.
3 KULÜP GÜNDEMDE
Ayrıca Feyenoord ve Monterrey de oyuncu ile ilgileniyor.
Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam eden Cuesta’nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 7 milyon euro.
Cuesta, geçtiğimiz sezon Cimbom ile 9 maçta forma giydi.