Galatasaray'da Carlos Cuesta'yla yollar ayrılabilir

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'dan beklediği performansı alamadı.

Hal böyle olunca Cuesta için ayrılık yolu göründü...

8 MİLYON EUROYA GELDİ

Sarı kırmızılıların Genk'ten 8 milyon euroya aldığı ve performansı hayal kırıklığı yaratan Cuesta’nın gönderilmesi planlanıyor.

TransferFeed’de yer alan habere göre, oyuncunun da eski kulübü Atletico Nacional’e dönmek istediği belirtildi.

3 KULÜP GÜNDEMDE

Ayrıca Feyenoord ve Monterrey de oyuncu ile ilgileniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam eden Cuesta’nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 7 milyon euro.

Cuesta, geçtiğimiz sezon Cimbom ile 9 maçta forma giydi.