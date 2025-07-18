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Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi: Mahkemeye gidiliyor!

İtalyan ekibi Como'nun Davinson Sanchez ısrarı sürüyor. Öte yandan Galatasaray, Serie A temsilcisi hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
18.07.2025 14:14
Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi: Mahkemeye gidiliyor!

İtalyan ekibi Como, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için bir süredir temaslarını sürdürüyordu.

Son olarak İtalyan basınında çıkan haberlerde; Como'nun, tecrübeli savunmacı için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edilmişti.

GALATASARAY DAVA AÇIYOR 

Öte yandan Galatasaray'dan, Davinson Sanchez için sert bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, kulübün bilgisi dışında oyuncuyla görüşen Como hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ 

Aynı haberde; Galatasaray'ın, Davinson Sanchez'in bonservisini 50 milyon euro olarak belirlediğinden bahsedildi.

29 yaşındaki Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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