Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi: Mahkemeye gidiliyor!

İtalyan ekibi Como, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için bir süredir temaslarını sürdürüyordu.

Son olarak İtalyan basınında çıkan haberlerde; Como'nun, tecrübeli savunmacı için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edilmişti.

GALATASARAY DAVA AÇIYOR

Öte yandan Galatasaray'dan, Davinson Sanchez için sert bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, kulübün bilgisi dışında oyuncuyla görüşen Como hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ

Aynı haberde; Galatasaray'ın, Davinson Sanchez'in bonservisini 50 milyon euro olarak belirlediğinden bahsedildi.

29 yaşındaki Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.