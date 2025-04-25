Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı

Haber Merkezi

Süper Lig'de lider Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına ve transfer çalışmalarına başladı.

Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in sözleşmesinde yer alan opsiyonu devreye sokma kararı aldı.

MAAŞI AYNI KALACAK

2023 yılında 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan transfer edilen Sanchez ile 4+1 yıllık sözleşme yapılmıştı.

Yönetim, bu opsiyonu kullanarak 2027'de sona erecek sözleşmeyi 2028'e kadar uzatacak. Tecrübeli savunmacı, mevcut kontratında olduğu gibi yıllık 3.2 milyon euro kazanmayı sürdürecek.

KAPTANLAR ARASINA GİRİYOR

Takımda sevilen bir figür olan ve kısa süre önce ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Davinson Sanchez'in, gelecek sezondan itibaren takım kaptanları arasında yer alması da gündemde.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, savunmadaki istikrarının yanı sıra 5 gol ve 2 asistle hücuma da katkı verdi.

Abdülkerim Bardakcı ile güçlü bir uyum yakalayan Sanchez, Galatasaray'ın ligin en az gol yiyen takımı olmasında kilit rol oynadı.