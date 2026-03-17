Galatasaray'da divan kurulu mazbata töreni gerçekleşti

Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu mazbata töreni gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, RAMS Park'ta yapılan törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Can Natan ve divan kurulu başkanlık heyeti katıldı.

Seçim Divan Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Ekmel Ünlüsan'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende, 18 Haziran 2021'deki seçimden bu yana Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aykutalp Derkan'ın yanı sıra üyeler Sonay Kale, Yalçın Kaya, Ali Tüzmen ve Ayşe Esra Arslan'a mazbatalarını Özbek ile Ünlüsan takdim etti.

"İKİ TARAF DA GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK"

Törenin ardından Başkan Özbek, herkesin Galatasaray için çalıştığına değinerek, "Bir şeyi takdir etmek lazım. O da sevgili Aykutalp Derkan konuşması esnasında bir noktaya işaret etti ki son derece doğru. İki beyannameyi birden dikkate alacağını söyledi. Gerek Cengiz Ergani gerek Aykutalp Derkan tarafı olsun Galatasaray için çalışan gruplardır. Dolayısıyla her iki beyannamenin dikkate alınması önemlidir. Biliyorsunuz, oy farkı da çok azdı bundan dolayı birçok divan kurulu üyemiz de oy verdi. Neticede her iki taraf da Galatasaray için çalışmalarını sürdürecek. Yönetim kurulumuz da bu konuyu dikkate alacaktır. Divan kurulu toplantılarında istişaremizi de yapacağız." ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERMEK İSTİYORUM"

Aykutalp Derkan ise konuşmasında şunları kaydetti:

Ben birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyorum. Çünkü büyük Galatasaray'ımızın gücü, beş yüz yılı aşkın bir kültür yuvasından doğduğu için dayanışmasından geçer. Divan üyelerimiz de kulübümüzün senatosu niteliğinde, Türkiye'nin en önemli CV'lerine sahip, her branşın en iyilerinden oluşan, 'creme de la creme' diyebileceğimiz isimlerdir. Dolayısıyla bu üyelerimizden oluşturacağımız çalışma gruplarıyla kulübümüze istişari anlamda ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Elbette burada kesinlikle bir icra fonksiyonu yoktur; malum, divanın danışma fonksiyonunu daha etkin şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Burada rekabet yoktur, birlik beraberlik vardır.