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Haber Merkezi

Süper Lig’in 35’inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Koşu çalışması ve iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dörde dört oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI DA KAZANALIM"

Sarı-kırmızılılarda antrenman öncesi Dries Mertens'in 38. doğum günü kutlandı.

Kutlamalar sırasında açıklama yapan ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Mertens, şunları dedi:

Burada olduğum için çok mutluyum. Bu yaşta bile hala deneyebilir ve oynayabilirim. Dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Haydi, önümüzdeki 5 maçı da kazanalım.

48 MAÇTA SÜRE BULDU

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 5 gol attı ve 21 asist yaptı.