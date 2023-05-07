Galatasaray'da Fernando Muslera kendine geldi Galatasaray Kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera, dolandırıcı şokunu çabuk üzerinden attı. Uruguaylı file bekçisini ayağa kaldıran Erden Timur ile Okan Buruk’un, tecrübeli oyuncuyla sık sık toplantılar yaptığı belirtildi.

Galatasaray’da son iki maçta yediği 6 golle kaybedilen 5 puanda başrolde yer alan Kaptan Fernando Muslera kendine geliyor.

Bir tarafta Florya’daki bir banka çalışanın karıştığı dolandırıcılık dosyasında 10 milyon lira kaptıran ve diğer taraftan da sakatlığının ardından eski formundan uzak kalan Muslera’nın bu hali kalan haftalar için endişe yaratıyordu.

Ancak Uruguaylı eldivenin, geride kaldığımız günlerde kafasını toparladığı belirtildi.

Okan Buruk ve Erden Timur çok uğraştı

Tecrübeli futbolcuyla toplantılar düzenleyen Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un çabalarının, ayağa kalkmasında etkili olduğu bildirildi. Kendine gelen ve antrenmanlarda istekli bir görüntü içine giren Muslera’nın moralinin yerine gelmesi herkesi sevindirdi.

Teknik heyetin yükünü hafifletti

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanının, son birkaç gündür sergilediği pozitif değişimin yanı sıra, takım arkadaşlarıyla da toplantılar yaparak liderlik yönünü de ön plana çıkardığı dile getirildi. Kaptan Muslera’nın elini taşın altına sokması, zorlu periyot öncesi teknik heyetin de yükünü hafifletti.

Florya'da yoğun mesai

Ligde şampiyonluk yolunda zorlu bir sürece giren Galatasaray, kalan 5 maçından da iyi bir sonuç alıp, zafere ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Başakşehir ile yarın oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden sarı-kırmızılılar, dün sabah taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk, en küçük detayı kaçırmamak için yoğun bir mesai içerisinde bulunuyor.