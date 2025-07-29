Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolcusu

Bu senenin başında Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, Türkiye macerasını kısa sürede noktalayabilir.

Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre, bu hafta Galatasaray ve Rennes yetkilileri Frankowski'nin transferi için masaya oturacak.

BU HAFTA MASAYA OTURULUYOR

Fransız kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda ciddi ve oyuncu da Ligue 1'e geri dönmeye sıcak bakıyor.

Taraflar, transferin detaylarını belirlemeye çalışıyor.

Habere göre masada iki seçenek var: doğrudan bonservisli transfer ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama.

7 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

Galatasaray, devre arasında Frankowski'yi kiralayıp yaz transfer döneminde 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Şimdi ise bu miktara yakın bir ücret geri kazanmak istiyor.