Galatasaray’da galibiyet 3’lüsü Alvaro Morata’dan geldi

İHA
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.
Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.
MAÇ SONU 3'LÜ MORATA'DAN
Müsabakada 2 gol kaydeden İspanyol futbolcu Alvaro Morata, taraftarların isteğini kırmadı ve deplasman tribünün olduğu yere gitti ve 3’lü çektirdi.
Daha sonra bütün futbolcular galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış