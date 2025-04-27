Galatasaray’da galibiyet 3’lüsü Alvaro Morata’dan geldi
İHA

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

MAÇ SONU 3'LÜ MORATA'DAN

Müsabakada 2 gol kaydeden İspanyol futbolcu Alvaro Morata, taraftarların isteğini kırmadı ve deplasman tribünün olduğu yere gitti ve 3’lü çektirdi.

Daha sonra bütün futbolcular galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor