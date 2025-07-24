Galatasaray'da hazırlık sürecinin yıldız ismi: Arda Ünyay... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Cagliari’yi 3 golle geçti. Sarı-kırmızılılarda kampın yıldızı olan 18 yaşındaki Arda Ünyay, İtalyan ekibi karşısında da performansıyla alkış aldı.