Galatasaray'da hazırlık sürecinin yıldız ismi: Arda Ünyay...

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi.
Avusturya kampında gösterdiği performansla alkış alan 2007 doğumlu Arda Ünvay, bu maçta da sahneye çıktı.
BİR GOL DAHA ATTI
58.dakikada sarı-kırmızılıların kazandığı serbest vuruşta sahneye çıkan Ünyay, Sallai'nin ortasında kafayla fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.
Genç oyuncu, bu golle Galatasaray formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşadı.
HAZIRLIK DÖNEMİNİN YILDIZI OLDU
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’ya giden Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker’la karşılaşmıştı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanırken, ikinci golün sahibi olan Arda Ünyay maçın yıldızı olmuştu.
(Görüntü S Sports'tan alınmıştır)