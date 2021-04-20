Euro
9.7878
0.5%
Dolar
8.1066
0.23%
Altın
461.13
0.13%
Borsa
1.366
-0.79%
Bitcoin
447.300
-4.89%
EXEN Coin
25.90
-0.88%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C
    Galatasaray'da kiralık futbolcuların geleceği

    Galatasaray'da kiralık futbolcuların geleceği

    Bu sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele eden sarı-kırmızılılar bir yandan da gelecek sezonun yapılandırmasına devam ediyor. İşte Fatih Terim'in kiralık futbolcu planı...
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bu sezon 6 futbolcusu kiralık olarak kadroda bulunan Galatasaray'da bu isimler hakkında karar verildi.

    SARACCHI VE ETEBO YOLCU

    6 futbolcudan 2 isimle kesin olarak yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar, bu bağlamda sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ve formu beğenilmeyen Etebo ile yollarını ayıracak.

    Galatasaray da kiralık futbolcuların geleceği #1

    GEDSON'DA DURUM KARIŞIK

    Büyük umutlarla Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes ise Portekiz basınına yaptığı açıklamada, sezon sonu takımına geri döneceğini söylemişti.

    Bu söylem sonrasında başarılı oyuncuyu ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, olumlu durumda 22 yaşındaki futbolcuyla gelecek sezon da devam etmeyi düşünüyor.

    Galatasaray da kiralık futbolcuların geleceği #2

    ONYEKURU VE HALİL İLE DEVAM

    Diğer kiralık isimlerden Mohamed Mostafa, 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonuyla takıma katılacak. Fatih Terim, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile de yola devam etmeyi düşünüyor.

    Galatasaray da kiralık futbolcuların geleceği #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir