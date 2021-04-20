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Galatasaray'da kiralık futbolcuların geleceği
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 10:44
- Güncelleme : 20.04.2021 - 10:48
Bu sezon 6 futbolcusu kiralık olarak kadroda bulunan Galatasaray'da bu isimler hakkında karar verildi.
SARACCHI VE ETEBO YOLCU
6 futbolcudan 2 isimle kesin olarak yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar, bu bağlamda sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ve formu beğenilmeyen Etebo ile yollarını ayıracak.
GEDSON'DA DURUM KARIŞIK
Büyük umutlarla Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes ise Portekiz basınına yaptığı açıklamada, sezon sonu takımına geri döneceğini söylemişti.
Bu söylem sonrasında başarılı oyuncuyu ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, olumlu durumda 22 yaşındaki futbolcuyla gelecek sezon da devam etmeyi düşünüyor.
ONYEKURU VE HALİL İLE DEVAM
Diğer kiralık isimlerden Mohamed Mostafa, 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonuyla takıma katılacak. Fatih Terim, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile de yola devam etmeyi düşünüyor.