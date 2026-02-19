Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpte yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman dinamik ısınmayla başladı.
ÇİFT KALE MAÇLA İDMAN SONA ERDİ
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla antrenmana devam eden sarı-kırmızılı ekip, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı sonlandırdı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi